Aachen.

Manchmal kommt es eben doch auf die Größe an: Ganz schön wuchtig wirkt das dicke, runde Wachssiegel, das mitten auf dem zarten, dünnen Pergament prangt. „Ein Siegel in dem Umfang und auch ein so großes Pergament ist durchaus als Zeichen dafür zu werten, dass es sich um ein wichtiges Dokument handelt“, sagt Dr. René Rohrkamp, Leiter des Stadtarchivs.