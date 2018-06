Aachen - Zwischen Fakten, Vorurteilen und tiefen Ängsten im Fall Susanna

Aachen.

Der grauenhafte Mord an der 14-jährigen Susanna aus Mainz hat viele Menschen schockiert. Als Täter wird ein junger Iraker verdächtigt, der in Frankfurt in Untersuchungshaft sitzt. Dieses Verbrechen hat erneut zu heftigen Diskussionen über Gewaltbereitschaft von Asylbewerbern geführt.