Eschweiler.

Am späten Dienstagabend sind bei einem Unfall auf der L240 in Eschweiler zwei Menschen leicht verletzt worden, darunter ein dreijähriges Kind. Der Unfall ereignete sich zwischen der Alsdorfer Straße und der Wardener Straße, die L240 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.