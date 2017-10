Zwei Tote Kinder gefunden: Vater unter Mordverdacht

Lüttich.

Bereits am Samstag ereignete sich in Lüttich ein grausiger Fund: Die belgische Polizei fand am Morgen die Leichen der vier und sieben Jahre alten Kinder in einem Wohnhaus im Stadtteil Sainte-Walburge. Der Vater der beiden Kinder ist dringend tatverdächtig und wurde festgenommen.