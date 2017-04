Zwei Menschen sterben bei Unfällen auf der A4

Frechen/Köln.

Bei zwei Verkehrsunfällen auf der Autobahn A4 bei Köln sind am Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. Nachdem ein Mann am Nachmittag gegen die Mittelleitplanke gefahren und gestorben war, kam am Abend für den Fahrer eines Kleinlasters jede Hilfe zu spät, nachdem er auf einen Sattelzug aufgefahren war.