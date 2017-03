Weilerswist.

Eine 36-jährige Frau aus Euskirchen ist am Samstagmorgen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das Auto. Die Fahrerin wurde aus dem Wagen herausgeschleudert und erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb.