Aachen - Zum Ferienstart in NRW sind Staus auf den Autobahnen zu erwarten

Aachen. Nordrhein-Westfalen startet an diesem Wochenende in die Sommerferien. Vor allem am Freitag rechnet die Straßen.NRW-Verkehrszentrale daher mit wesentlich mehr Verkehr und Stau auf den Autobahnen. Am Samstag und Sonntag soll die Lage entspannter aussehen.

Straßen.NRW prognostiziert, dass am Freitag ab 14 Uhr der Verkehr schnell ansteigt. Bis 19 Uhr müssen Verkehrsteilnehmer damit rechnen, dass die Autobahnen voller sind. Besonders betroffen sind die Strecken, die in Richtung Küsten führen, wie etwa die A1, die A3, die A40, die A57 und die A61. Auf der A1 ist besonders im Bereich um Dortmund und Unna, Osnabrück und Bremen mit erheblichen Staus zu rechnen.

Auf der A3 sind im gesamten Abschnitt zwischen Köln und Oberhausen in beide Fahrtrichtungen sowie ab dem Ruhrgebiet in Richtung der Niederlande Staus zu erwarten. Im Großraum Köln muss auf den Autobahnen A1, A3, A4 und A57 mindestens mit einer angespannten Verkehrslage gerechnet werden.

Wer zum Urlaub an die Küste der Niederlande reisen möchte, sollte beachten, dass die A61 ab Freitag, 13. Juli, 21 Uhr bis Montag, 16. Juli, 5 Uhr zwischen Nettetal-West und dem Grenzübergang Grenzwald in Richtung Venlo gesperrt ist. Es werden Brückenarbeiten auf der niederländischen A73 durchgeführt.

Neben den Arbeiten an der Lennetalbrücke bei Hagen findet auf der A45 zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Süd in beiden Richtungen Bauarbeiten statt. Auch auf den Abschnitten Drolshagen bis zum Autobahnkreuz Olpe-Süd sowie von Siegen bis zur Landesgrenze Hessen ist mit Behinderungen zu rechnen.

Der Verkehr in Richtung Venlo läuft seit Anfang Juli zwischen den Kreuzen Jackerath und Holz auf der neuen A44n. In Fahrtrichtung Koblenz wird der Verkehr wie bisher auf der A61 umgeleitet.

Ab Dienstag, 10. Juli, stehen auf der A1 im Bereich der Talbrücke Volmarstein in Richtung Köln wieder drei statt der bisher zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Bis voraussichtlich Ende August wird der Verkehr den zusätzlichen Streifen nutzen können, bevor die Baustelle wieder verengt wird.

Auf diesen Strecken muss während des ersten Ferienwochenendes mit Behinderungen gerechnet werden:

Auf der A61 und der A565 im Bereich Meckenheim kann es zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen kommen.

Auf der A43 im Raum Bochum-Recklinghausen ist mit Behinderungen und einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Auf der A44 ist im Bereich Werl mit Staus zu rechnen.

Bis Freitag, 20 Juli, bleibt die A540 zwischen Gustorf und Frimmersdorf in beiden Richtungen voll gesperrt.

Auf der A2 ist bei Bad Oeynhausen in Fahrtrichtung Hannover mit Behinderungen zu rechnen.

Die Sperrung für Fahrzeuge über 3,5t auf der Leverkusener A1-Rheinbrücke dauert an.

Auf der Internetseite www.Verkehr.NRW gibt es aktuelle Informationen über Baumaßnahmen und die Verkehrslage. Straßen.NRW weist erneut darauf hin, dass bei Schrittgeschwindigkeit oder Stau auf den Autobahnen sowie auf Straßen mit mindestens zwei Fahrstreifen eine Rettungsgasse gebildet werden muss.