Gelsenkirchen - Zum Ferienende droht wieder Staugefahr auf Autobahnen in NRW

Gelsenkirchen. Zum Ende der Schulferien müssen sich Autofahrer in Nordrhein-Westfalen noch einmal auf volle Autobahnen einstellen. Am Freitagnachmittag sei die Staugefahr am größten, wenn Rückreise- und Berufsverkehr zusammenkommen, sagt Volker Gronau von Straßen.NRW. Auch ab Sonntagmittag sei wieder mit dichtem Verkehr zu rechnen.

Am Freitag sollten besonders Autobahnen betroffen sein, die aus Richtung der Küsten nach NRW führen. Dazu gehören die A 1, die A 40, die A 57 und die A 61. Viel Geduld müssen Autofahrer auch im Großraum Köln aufbringen. Denn hier sorgt neben dem Reiseverkehr auch die Spielemesse Gamescom mit zahlreichen Besuchern für volle Straßen.

Sonntags wird sich das Ferienende nach Angaben von Straßen.NRW auf der A 3 im Bereich Oberhausen-Köln, der A 44 aus Kassel in Richtung Dortmund und der A 61 in Richtung Norden am stärksten bemerkbar machen. „Insgesamt ist aber zum Ende der großen Ferien mit weniger Verkehr zu rechnen als zum Beispiel nach Brückentagen.

Da verteilen sich die Reisenden besser”, so Gronau. Eine Analyse der vergangenen Wochen hätte zudem gezeigt, dass der Verkehr am Samstag meist eher ruhig bleibt.