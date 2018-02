Euskirchen - Zug kollidiert mit Altpapiercontainer: Täter gesucht

Euskirchen . Am Dienstagabend ist ein Zug in Euskirchen -Wißkirchen auf einen großen Altpapiercontainer aufgefahren, den Unbekannte an einem Bahnübergang auf die Gleise gestellt hatten. Auch eine Schnellbremsung konnte den Zusammenstoß nicht verhindern.

Nach neuen Erkenntnissen stammt der Altpapiercontainer von der nahegelegenen Veybachschule in der Marathonstraße. Ermittlungen ergaben, dass der besagte Container in der Zeit von 18-19 Uhr entwendet worden sein muss. Vor Ort konnten zahlreiche Reifenspuren von Fahrzeugen gesichert werden.

Der Zug war gegen 19.45 Uhr mit etwa 70 Fahrgästen, auf der Strecke Köln-Deutz in Richtung Kall unterwegs. Am Bahnübergang Marathonstraße, in Euskirchen kam es dann zur Kollison. Glücklicherweise wurden bei der Kollison keine Reisenden verletzt. Durch den Zusammenstoß entstanden am Triebfahrzeug erhebliche Sachschäden. Der Zug konnte nicht mehr weiterfahren und wurde in den Bahnhof Euskirchen geschleppt.

Durch die Wucht des Aufpralls verstreuten sich Teile des Containers, sowie deren Inhalt auf eine Gesamtlänge von 300 Metern. Aus diesem Grund wurde die Strecke von 19.40 Uhr bis 20.28 Uhr gesperrt.

Bei der vorliegenden Straftat handelt es sich um einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr, der mit Geldstrafen sowie eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren geahndet werden kann.

Die Beamten der Bundespolizei bitten die Bevölkerung und Anwohner nun um Mithilfe. Wer zur Tatzeit Personen im Bereich Bahnübergang Marathonstraße in Euskirchen-Wißkirchen beobachtet hat oder sonstige Angaben zum Tathergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Auch wer Hinweise dazu hat, wo seit dem 6. Februar aus der unmittelbaren Nähe ein großer blauer Altpapiercontainer fehlt, kann sich telefonisch unter der kostenfreien Hotline 0800/6888000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.