Wetter bringt zu Pfingsten viel Sonne, vereinzelt Wolken und Gewitter

Mit viel Sonne zeigt sich das Wetter in NRW zu Pfingsten von seiner besten Seite. Bis 25 Grad würden ab Sonntag nahezu überall im Land erreicht, sagte Meteorologin Sophie Hain vom Deutschen Wetterdienst am Freitag in Essen. Am Pfingstmontag seien 26 Grad möglich.