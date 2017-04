Aachen.

Gar nicht so wenige Daumen der Kinder in der Klasse 3a der Aachener Annaschule zeigten nach oben: Sie verstehen nicht nur die Texte auf der Kinderseite „Karlo“ unserer Zeitung. Sie finden sich auch mit Artikeln für Erwachsene zurecht. „Aufmacher“, „Impressum“ – auch mit solchen schwierigen Wörtern haben die Acht- bis Zehnjährigen aus der 3a, 3b und 4a in der Annaschule keine Probleme.