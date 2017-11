Aachen.

Am Ende der Freiluftsaison wird Bilanz gezogen, und sie fällt schrecklich aus. Die Zahl der bei Unfällen getöteten Motorradfahrer ist 2017 in Nordrhein-Westfalen um fast zwei Drittel in die Höhe geschnellt. In den ersten acht Monaten dieses Jahres sind 74 Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, sagt Iris Wüst, Sprecherin des Innenministeriums in Düsseldorf.