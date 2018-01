Merzenich/Aachen - Wohnwagendiebe nach 40 Kilometern Verfolgung auf der A4 gestoppt

Merzenich/Aachen.

Nach einer 40 Kilometer langen Verfolgungsfahrt hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch drei Wohnwagendiebe auf der Autobahn 4 in der Nähe von Merzenich festgenommen. Wie die Polizei in Köln am Mittwoch mitteilte, hatte eine junge Frau im Kölner Stadtteil Porz gegen 1.30 Uhr beobachtet, wie drei Verdächtige um den Wohnwagen ihres Vaters herumschlichen und sofort die Polizei gerufen.