Kelmis/Aachen - „Woche der Fritte“: Belgier verteilen Gratis-Portionen

Kelmis/Aachen.

José Pappagne wirkt erst einmal ein wenig enttäuscht. „Ich hatte gehofft, ein paar alte Kollegen zu treffen“, sagt der 63-Jährige, als er Mittwochmittag am alten Grenzübergang Tülje in der belgischen Gemeinde Kelmis eintrifft. Er kennt diesen Ort an der Lütticher Straße gut, als Zöllner hat Pappagne bis 1993 hier Autos kontrolliert.