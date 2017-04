Wichtige Stationen im Leben des 90-Jährigen

Professor Andreas Ploeger ist im Jahr 1926 geboren. Als 17-Jähriger wurde er noch für 13 Monate als Soldat in den Krieg geschickt. Er geriet in einen Hinterhalt amerikanischer Panzer, den von seinen 50 Kameraden nur 15 überlebten, Ploeger kam in Kriegsgefangenschaft.

1952 legte er an der Uni München sein medizinisches Staatsexamen ab, 1956 sein Diplomexamen im Fach Psychologie. 1969 habilitierte er sich für Psychiatrie an der RWTH Aachen. 1977 übernahm er dort den Lehrstuhl für Medizinische Psychologie und Soziologie. 1993 emeritierte Ploeger und eröffnete eine Privatpraxis in Aachen.

Er ist Autor zahlreicher Fachbücher. Im Juni erscheint: „Gewalt und Gehorsam. Die Dominanz des Machterlebens der Deutschen unter Hitler – ein Buch gegen den Krieg“ (Schattauer Verlag).