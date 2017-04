Region.

Da steht sie nun auf ihrem Sockel, gerade, unbeugsam, entschlossen, und streckt den rechten Arm mit der Fackel in die Höhe. Wie die Freiheitsstatue, das große Symbol des Lebens ohne Ketten auf Liberty Island im New Yorker Hafen. Aber es ist nicht die berühmte Darstellung der Figur der Libertas, der römischen Göttin der Freiheit – es sieht nur so aus.