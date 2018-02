Region - Wieder Hunderttausende von Jecken auf den Beinen

Region. Die Jecken sind los! Am Sonntag marschieren überall in der Region die Karnevalisten durch die Straßen. In Aachen zieht der Kinderzug durch die Innenstadt, in Köln laufen die „Schull- un Veedelszöch” in den Vierteln. Hunderttausende von Zuschauern säumen die Straßen bei bislang zumeist trockenem Wetter.

Der erste große Kölner Karnevalszug hat sich am Sonntag mit wenigen Minuten Verspätung in Bewegung gesetzt. An den „Schull- un Veedelszöch” nehmen in diesem Jahr 50 Kölner Schulen und 48 Karnevalsvereine aus Köln und Umgebung teil.

Mehr als 8500 Jecken ziehen bei dem traditionellen Karnevalszug durch die Innenstadt und präsentieren ihre fantasievollen Kostüme. Die Teilnehmer haben ihre Kostüme oft monatelang selbst geschneidert und gebastelt. Trotz Regenwetters rechnet der Veranstalter über den Tag verteilt mit Hunderttausenden Schaulustigen.

„Mehr als 300.000 Besucher werden es wohl auch in diesem Jahr wieder werden”, sagte Zugleiter Wilhelm Stoffels. „Das Interesse an den Zügen ist bisher sehr groß.” 1200 Polizisten sollen für die Sicherheit der Besucher und Zugteilnehmer sorgen. Die „Schull- un Veedelszöch” zählen zu den größten und ursprünglichsten Karnevalsumzügen im Rheinland.

Die „Schull- un Veedelszöch”

„Schull- un Veedelszöch” ist Kölsch und heißt übersetzt Schul- und Viertelszüge. Es handelt sich dabei um einen Karnevalsumzug, der immer am Karnevalssonntag stattfindet und als der ursprünglichste in Köln gilt. Die Geschichte der „Schull- un Veedelszöch” reicht bis ins Mittelalter zurück.

Damals machten sich Gesellen aus Handwerksbetrieben über ihren mühseligen Alltag lustig. Heute laufen vor allem Schüler mit und greifen Themen auf, die mit ihrem Alltag zu tun haben. Alle tragen selbst gemachte Verkleidungen - ein gekauftes Kostüm anzuziehen, ist undenkbar.

Die Vorbereitungen beginnen schon im Sommer. Es gibt immer viel mehr Schüler und auch Eltern, die im Zug mitlaufen wollen, als freie Plätze. Dabei hat die Teilnahme einen großen Nachteil: Man kann die ganze Zeit nicht zur Toilette gehen. Die Teilnehmer werden von den Besuchern am Straßenrand die ganze Zeit über angefeuert. Dadurch wird es für die meisten zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Die „Schull- un Veedelszöch” gelten außerdem als Generalprobe für den Kölner Rosenmontagszug - dem Höhepunkt der Karnevalssession - da die Zugwege identisch sind.