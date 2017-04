Wieder Bus geklaut: 16-Jähriger erneut Tatverdächtiger

Alsdorf/Heinsberg/Aachen. Seit Mitte März sind in Alsdorf fünf Busse für kürzere und längere Ausfahrten gestohlen und später wieder abgestellt worden. Der vorerst letzte Bus war am Samstag in Alsdorf gestohlen, am Sonntag in Aachen abgestellt und dort am Montag sichergestellt worden.

Mehr zum Thema

Die Fälle stellten die Polizei schon deswegen vor gewisse Rätsel, weil der Fahrer vor Antritt der illegalen Fahrten jedes Mal ordnungsgemäß eine Tachoscheibe eingelegt und die Busse nach den Fahrten wieder verriegelt hatte.

Für die illegalen Fahrten ist ein Jugendlicher aus dem Raum Heinsberg verantwortlich. Am vergangenen Wochenende war der 16-Jährige mit zwei weiteren Jugendlichen 700 Kilometer durch das Grenzland gefahren, die Reise ging von Alsdorf nach Herzogenrath, weiter in den Heinsberger Raum, nach Aachen und zurück und hin und her, erklärte die Polizei am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung.

Als der Tank zu 93 Prozent leer war, habe der 16-Jährige den Bus in Aachen abgestellt. Das jedenfalls hätten die beiden Jugendlichen ausgesagt, die den 16-Jährigen begleitet und sich später freiwillig bei der Polizei gemeldet hatten. Der Täter selbst konnte diese Woche noch nicht wieder vernommen werden, er sei telefonisch bislang nicht erreichbar gewesen.

Bereits nach der dritten illegalen Ausfahrt hatte die Polizei den 16-Jährigen über Soziale Netzwerke ausgemacht. Damals hatte er in einer Vernehmung gestanden, die illegalen Fahrten unternommen zu haben. Was ihn nicht davon abhielt, zwei Tage später, am 20. März, und vergangenes Wochenende zwei weitere illegale Ausflüge zu unternehmen.

Wie man den 16-Jährigen davon abhalten kann, weiterhin unerlaubt Bus zu fahren, ob zum Beispiel ein Arrest angemessen ist, müssen die Aachener Staatsanwaltschaft und gegebenenfalls ein Richter entscheiden. Der Fall werde an die Staatsanwaltschaft übergeben, sobald der 16-Jährige eine Aussage gemacht habe, erklärte die Polizei. Er könnte sich wegen „Unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges“ strafbar gemacht haben. Höchststrafe für Jugendliche: zwei Jahre Haft.