Aachen - Wie vor 80 Jahren in Aachen die Juden beraubt wurden

Diplom-Kaufmann und Historiker

Andreas Lorenz (70) ist Diplom-Kaufmann und Historiker. Er hat lange als Lehrer am Aachener Geschwister-Scholl-Gymnasium unterrichtet. Seine Eltern waren von 1949-1986 Inhaber einer Tuchfabrik in der Aachener Neuhausstraße. Lorenz sitzt heute im Vorstand des „Tuchwerk Aachen“. Der Verein will die Geschichte der örtlichen Tuchindustrie aufarbeiten und in der Soers einen Kultur- und Wissensstandort schaffen. (jozi)