Düsseldorf.

Selten stand ein Minister so in der Kritik, bevor er als Mitglied einer Regierung überhaupt in Erscheinung trat. Weil der neue nordrhein-westfälische Medienminister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) zugleich mit rund 17 Prozent an der Funke Mediengruppe und damit an einem der wichtigsten Verlagshäuser des Landes beteiligt ist, werfen ihm Kritiker Interessenkonflikte vor.