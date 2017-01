Akw Doel

In Doel nahe Antwerpen befinden sich vier der insgesamt sieben belgischen Kernreaktoren. Doel 1 und 2 sind wie der Schwesterreaktor Tihange 1 bereits seit über 40 Jahren am Netz. Im Druckbehälter von Doel 3 wurden ebenfalls Tausende Risse entdeckt. Die Anlage an der Schelde war außerdem über Jahrzehnte hinweg der Arbeitsplatz von Jan Bens, dem heutigen Leiter der belgischen Atomaufsichtsbehörde FANC. Er hält die Meiler trotz anhaltender Pannen und technischer Probleme für sicher.