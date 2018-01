Aachen.

Früh am Morgen der Blick aus dem Fenster. Es regnet. Schon wieder. So geht das nun schon seit Wochen. Ein Tag so nass und grau wie der andere. Was kann man bei so einem Wetter am Wochenende unternehmen? Vielleicht mal nach Schwammenauel fahren, um zu schauen, ob der Rursee überläuft. Der müsste bei diesem Wetter doch allmählich voll sein.