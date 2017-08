„Wider den tierischen Ernst“: Winfried Kretschmann wird neuer Ordensritter

Aachen. Grünen-Politiker Winfried Kretschmann wird der 69. Ritter des Ordens wider den tierischen Ernst. Das gab der Aachener Karnevalsverein (AKV) am Montagmorgen in einer Pressemitteilung bekannt. Die Auszeichnung wird er am 27. Januar 2018 traditionell im Aachener Eurogress entgegen nehmen.

Wie der AKV meldet, erhält er als „meinungsstarker und pragmatischer Landesvater mit humanistischem Politikverständnis und feinsinnigem Humor“ die Ritterwürde und folgt damit auf Gregor Gysi, der die Laudation zu Kretschmann halten wird. Der Ordensträger 2016, Markus Söder, hatte an der Zeremonie in diesem Jahr jedoch nicht teilgenommen, was für Unmut im Vorfeld sorgte. Die Aufzeichnung der Festsitzung wird dann am 29. Januar um 20.15 Uhr im Ersten übertragen.

„Winfried Kretschmann macht Politik mit Sinn, aber wider den tierischen Ernst“, sagt AKV-Präsident Dr. Werner Pfeil in der Pressemitteilung zum ersten grünen Ministerpräsidenten Deutschlands. „Schlagfertig in der Sprache und bedächtig in der Sache hat er sich Respekt und Anerkennung weit über die Parteigrenzen hinaus verdient“, erklärt er zur Begründung des Elferrates.

Den Menschen so zu nehmen wie er ist, sei Kretschmanns Kernmotiv. Damit komme er dem rheinischen Gebot, dass jeder Jeck anders sein darf, ziemlich nahe, hieß es in der Begründung des AKV. Der 69-Jährige ist demnach überzeugter Narr in der schwäbischen „Fasnet”. „Meine Mutter war eine große Fastnachtsnudel. Sie hat uns schon als kleine Kinder verkleidet, kaum, dass wir laufen konnten”, sagte Kretschmann, der seit 2011 an der Spitze des süddeutschen Bundeslandes steht, laut AKV.

Aber als neuer Ordensritter in den Aachener Narrenkäfig zu gehen, um die Antrittsrede zu halten, sei schon eine Herausforderung, der er sich gerne stelle. „Ich fühle mich geehrt und freue mich sehr über die Auszeichnung”, sagte Kretschmann, der damit in die Fußstapfen von Politikgrößen wie Konrad Adenauer, Johannes Rau und Franz-Josef Strauß tritt.