Kerkrade.

Die Roten Brüllaffen Makeeta und Soyala sind das neue Traumpaar im Gaia-Zoo in Kerkrade. Die beiden lebten zuvor in verschiedenen Familiengruppen im Kölner Zoo, und sind nun zwecks Fortpflanzung in den Totenkopfäffchenwald des Gaia-Zoos umgesiedelt worden.