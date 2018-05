Essen - Wetterexperten sehen jeden Tag Unwettergefahr in NRW

Essen. Überschwemmungen, Hagelschlag und Sturmböen: Für die kommenden Tage erwarten die Meteorologen in Nordrhein-Westfalen wieder turbulentes Wetter - und das täglich und fast ohne Vorwarnung. So fängt der Dienstag zwar heiter an. Doch dann steigt von Südwesten her die Wahrscheinlichkeit für Unwetter mit heftigem Regen und Hagel.

Bildergalerie Schwere Unwetter setzen Straßen und Keller unter Wasser Mehr zum Thema

„Lokale Überschwemmungen sind wahrscheinlich”, hieß es am Montag es einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Sogar Extrem-Regen mit Mengen von mehr als 60 Litern pro Quadratmeter innerhalb von einer Stunde wollten die Experten nicht ausschließen.

Hagelkörner könnten einen Durchmesser von zwei Zentimetern erreichen. Bei Temperaturen von bis zu 31 Grad seien in Gewitternähe starke Windböen möglich. Lokale Unwetter-Gefahren sehen die Experten auch am Mittwoch und Donnerstag bei leicht sinkenden Temperaturen von bis zu 29 Grad.

Bis zum Wochenende soll es warm bleiben. Am Wochenende allerdings bei Temperaturen von 24 bis 26 Grad. „Wesentlich kühler wird es nicht”, sagte DWD-Meteorologe Malte Witt. Für die Jahreszeit bleibe es ungewöhnlich warm.

Der DWD warnt weiterhin vor starker Wärmebelastung. Eine Hitzewarnung galt vorerst bis Dienstagabend. Die Waldbrandgefahr stufte der Wetterdienst am Montag in weiten Teilen NRWs als mittel ein. Am Dienstag soll sie weiter zunehmen und in nordwestfälischen Landesteilen voraussichtlich die zweithöchste Gefahrenstufe erreichen.

Auch eifelwetter.de bestätigt diese Angaben für die Region um Aachen. Am Montagabend soll die Gewittergefahr in Aachen steigen, am Dienstag soll es mit bis zu 28 Grad wieder schwülheiß werden. Auch der Mittwoch spielt weiter in der Liga der Gewittertage. Mit 26 Grad wird es dann wieder etwas kühler. Am Freitag ist der meteorologische Sommeranfang und die Gewittergefahr soll wieder sinken.