Region - Wetter am Wochenende: Sonne satt

Region. Das Wetter am Wochenende präsentiert sich von seiner besten Seite: Am Samstag und Sonntag stehen zwei sonnige Tage ins Haus. Regen und Gewitter machen eine Pause – zumindest kurzfristig.

Am Freitagmorgen startet der Tag weitestgehend freundlich. Die Luftfeuchtigkeit klingt langsam ab und damit sinkt auch das Gewitterrisiko. Die Temperaturen steigen dabei auf bis zu 25 Grad in Aachen und 23 Grad in den meisten Eifeldörfern.

Am Wochenende setzt sich dann herrliches Sommerwetter durch. Nachdem Gewitter die Region in den letzten Tagen schon fast täglich geplagt haben, wird das Wochenende aller Wahrscheinlichkeit nach von ihnen verschont bleiben. Wie Eifelwetter meldet, klettert das Thermometer dabei am Samstag bis auf sommerliche 27 Grad, am Sonntag sogar bis auf 30 Grad. Am Abend steigt das Gewitterrisiko dann leicht.

Die neue Woche kehrt zurück zum Status quo: Am Montagnachmittag kommt erneut schwüle Luft aus dem Südosten auf. Ab dann muss bei schwülen 28 Grad wieder mit teils kräftigen Gewittern gerechnet werden.