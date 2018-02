Düren/Aachen - Wer sich bei den Tafeln nicht an die Regeln hält, geht leer aus

Düren/Aachen.

In beiden Läden herrscht reger Betrieb. Das Angebot ist begehrt, überraschend reichhaltig, aber dennoch begrenzt. Trotzdem gibt es kein Gedränge, schon gar keine Rempeleien. Die Kunden warten ab, bleiben in der Reihe, gehen unterein- ander und mit dem Personal höflich um, bedanken sich, wenn sie bekommen haben, was sie wollten, und bezahlen.