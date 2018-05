Aachen.

„Ich habe Wolke sieben noch nicht verlassen“, lächelt Dennis Rokitta (34). Vor wenigen Tagen hat er im Aachener Dom seine Weihe zum Priester empfangen und die Primiz – also die erste Messe – in seiner Heimatkirche Herz Jesu in Mönchengladbach-Bettrath gefeiert. In seiner Einsatzpfarre St. Sebastian in Würselen wird er am Sonntag die zweite Primiz haben.