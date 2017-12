Köln - Weniger Fahrlehrer in NRW trotz großem Bedarf

Köln. In den Fahrschulen Nordrhein-Westfalens sind viele Fahrlehrerstellen unbesetzt. „Schon seit Jahren bemerken wir, dass es immer weniger Fahrlehrer gibt”, sagt Kurt Bartels vom Fahrlehrerverband Nordrhein.

Bundesweit ist die Anzahl der Fahrlehrer nach Angaben des Kraftfahrt Bundesamtes zwischen 2011 und 2017 von rund 55.000 auf 44.500 gesunken. Eine Reform des Fahrlehrergesetzes soll diesen Beruf im neuen Jahr für junge Menschen attraktiver machen. So wird unter anderem das Mindestalter herabgesenkt.

In NRW sehen die Zahlen auf den ersten Blick weniger dramatisch aus. Hier gab es im Januar 2017 rund 8000 Fahrlehrer, sechs Prozent weniger als vor sechs Jahren. „Glücklicherweise haben wir vergleichsweise viele Ausbildungsstätten, die neue Fahrlehrer auf den Markt bringen”, erklärt Bartels. Trotzdem sei der Bedarf an Nachwuchs riesig.

Denn viele Fahrlehrer werden in naher Zukunft in Rente gehen, das Durchschnittsalter liegt bei 55 Jahren. In NRW ist fast jeder sechste Inhaber einer Fahrlehr-Erlaubnis älter als 65 Jahre. Bernhard Reiter kennt das Problem sehr gut. Als Geschäftsführer der Verkehrs-Institute in Bielefeld und Düsseldorf sorgt er jedes Jahr für die Ausbildung von rund 150 neuen Fahrlehrern für den Pkw-Führerschein.

„Alle zwei Wochen muss ich die Suchanzeigen an unserem Schwarzen Brett wechseln, weil es sonst zu überfüllt ist. Fast täglich rufen mich Fahrschulen an und fragen, ob ich nicht einen Fahrlehrer für sie hätte”, sagt Reiter. Doch die meisten Teilnehmer haben bereits eine Stelle, bevor sie an die Schule kommen.

Einer der Gründe für den fehlenden Nachwuchs: Zu Zeiten der Wehrpflicht habe die Bundeswehr viele Fahrlehrer ausgebildet. Die fehlten jetzt auf dem Markt. „Viele junge Leute, die Fahrlehrer werden wollen, werden von dem Aufwand und den Kosten der Ausbildung abgeschreckt”, erläutert Reiter. Diese gelte offiziell als Weiterbildung und müsse von den Teilnehmern selber bezahlt werden. Nur in einzelnen Fällen würden die Kosten von der Agentur für Arbeit übernommen, zum Beispiel bei einer Umschulung.

Neben den Kosten für Theorieunterricht und Prüfungen mussten Teilnehmer bisher alle Führerscheine vom Auto über Motorrad bis zum Lkw vorweisen können. Insgesamt kostete die Ausbildung so gut 10.000 Euro. Teilnehmen durfte, wer eine abgeschlossene Berufsausbildung besaß und mindestens 22 Jahre alt war.

Hier setzt die neue Gesetzesänderung an. Ab dem 1. Januar dürfen auch 21-Jährige in den Beruf starten. Zudem ist der Führerschein für Motorrad und Lkw in Zukunft nicht mehr zwingend notwendig. Dafür dauert die Ausbildung ab dem kommenden Jahr zwölf statt zehn Monate. So sollen Kosten gespart und der Berufseinstieg für junge Menschen einfacher gemacht werden.

Kurt Bartels sieht die Gesetzesänderung durchwachsen: „Wir machen uns Sorgen, dass es den neuen Auszubildenden an wichtigen Kompetenzen fehlen könnte.” Ein Fahrlehrer könne eben nur vermitteln, wie sich Lkw oder Motorräder im Verkehr verhalten, wenn er sie selbst gefahren sei. Zur Zeit überwiege aber die Spannung darauf, ob das neue Gesetz auch wirklich den Mangel an Nachwuchs beheben kann. Dies würde sich aber frühestens in einem Jahr zeigen.

Mehr als 200.000 Fahrschüler können jedes Jahr in Nordrhein-Westfalen ihre Fahrerlaubnis in Empfang nehmen. Die Zahl der ausgestellten Pkw-Führerscheine belief sich 2016 auf gut 212.000. Das ist ein Rückgang von neun Prozent im Vergleich zu 2011, wie aus Daten des Kraftfahrt Bundesamtes hervorgeht.