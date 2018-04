Aachen/Berlin.

Wer am Aachener Templergraben schon morgens früh eine Warteschlange vor der Universitätsbibliothek (UB) der RWTH sieht, sollte keine falschen Schlüsse ziehen. Es ist weniger die unbändige Lust am Buch, die die Studierenden hierher zieht als vielmehr der Wunsch nach einem ruhigen Arbeitsplatz. Das wird auch am Montag – am Welttag des Buches – nicht anders sein.