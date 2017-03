Weltgrößter Sonnensimulator: Scheinwerfer an für „Synlight“

Jülich. Ab Mittwoch strahlt das hellste Licht der Welt für Forschung und Wissenschaft in Jülich. Im Gewerbegebiet Königskamp hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) für rund 7,9 Millionen Euro den Sonnensimulator „Synlight“ gebaut. Die Leistung der künstlichen Super-Sonne ist so hoch wie die aller vergleichbaren Anlagen auf der Welt zusammen.

Gefördert von Land und Bund Das NRW-Umweltministerium fördert „Synlight“ mit 2,4 Millionen Euro, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gibt 1,1 Millionen Euro dazu. Das Gebäude und die Infrastruk stellt das Technologiezentrum Jülich (TZJ). Das DLR mietet den Anbau an das TZJ langfristig. 4,4 Millionen Euro hat das TZJ investiert. Läuft „Synlight“ unter Volllast, dann verbaucht die Anlage in 15 Minuten so viel Strom wie einen Vier-Familien-Haushalt pro Jahr. Video In Jülich startet die künstliche Super-Sonne Bildergalerie Künstliche Sonne „Synlight“ geht in Jülich in Betrieb Mehr zum Thema

Die 149 verspiegelten Scheinwerfer erzeugen eine Lichtleistung von bis zu 350 Kilowatt. Werden alle Scheinwerfer auf einen Punkt fokussiert, dann entstehen Temperaturen von bis zu 3500 Grad. „Das ist mit keiner anderen Anlage auf der Welt möglich. Nicht mal annähernd“, sagt DLR-Projektleiter Kai Wieghardt.

Mit „Synlight“ verfolgt das DLR-Institut drei anspruchsvolle Ziele: Es testet Materialien für die Luft- und Raumfahrt unter Extrembedingungen. Außerdem sucht es nach Komponenten für Solarkraftwerke, mit denen Sonnenlicht bestmöglich in Wärme umgewandelt wird. „Ein wichtiger Schwerpunkt ist die Suche nach einem Weg, um aus Sonnenlicht Wasserstoff herzustellen, damit wir diesen Wasserstoff dann nutzen können, um beispielsweise Kerosin zu gewinnen“, sagt Wieghardt. Mit Hilfe des Sonnenlichts soll Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten werden. Der so gewonnene Wasserstoff soll dann in Treibstoffe umgewandelt werden. Treibstoffe, die klimaneutral ohne Öl hergestellt werden können, sind das Ziel.

Mit „Synlight“ schließt das DLR laut Wieghardt eine Lücke. Erste Experimente unter Laborbedingungen führen die Forscher mit einer kleineren Sonne am DLR-Hauptsitz in Köln durch. Rund 20 Kilowatt Leistung liefert die dortige Sonne. Bei erfolgsversprechenden Ergebnissen werden die Versuchsreihen in einem größeren Maßstab mit der Jülicher Sonne fortgesetzt. Die große Bühne ist dann der Solarturm des DLR, der in Sichtweite wenige hundert Meter entfernt vom „Synlight“-Gebäude in den Jülicher Himmel ragt. Rund zwei Megawatt Leistung sind hier möglich. Das ist eine Dimension, die auch für die Industrie wirtschaftlich interessant ist.

14 mal 16 Meter

„,Synlight‘ hat für uns den großen Vorteil, dass wir jetzt auf Knopfdruck Sonnenlicht reproduzieren können“, erklärt Wieghardt. Im Gegensatz zu den Experimenten mit dem Solarturm sind die Forscher nicht mehr davon abhängig, ob gerade die Sonne scheint und wenn ja, wie intensiv.

Gegenüber von der 14 mal 16 Meter großen Scheinwerfer-Anlage sind drei Versuchskammern in die Wand eingelassen, die eine Größe von sechs mal sechs mal sechs Metern haben. Das gibt den DLR-Forschern die Möglichkeit, in einer Kammer Versuche laufen zu lassen, während in einer anderen neue Experimente vorbereitet werden. Jeder der 149 Scheinwerfer ist einzeln steuerbar.

Sicherheit spielt im Betrieb eine große Rolle, Sichtkontakt mit der Sonne im laufenden Betrieb wäre sofort tödlich. „Alleine die Streustrahlung hat eine Menge an ultraviolettem Licht, die für einen Menschen nur für eine Sekunde ertragbar ist“, sagt Wieghardt. Deswegen kann die Anlage nicht angefahren werden, solange nicht alle Sicherheitstüren verschlossen sind. Im Betrieb ist sie komplett abgeriegelt.

Wenn NRW-Umweltminister Johannes Remmel (Grüne) heute zur Inbetriebnahme kommt, leuchtet „Synlight“ nicht zum ersten Mal. „Wir haben natürlich schon mal angefangen, uns mit der Anlage einzuspielen“, sagt Wieghardt. „Es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn wir feststellen, dass alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist für einen Wissenschaftler wie Weihnachten.“ Die Zeit der Vorfreude hat Jahre gedauert, von den ersten computeranimierten Plänen bis zur fertigen Sonne.

Noch bremsen sich Wieghardt und sein Team, die Leistungsfähigkeit von „Synlight“ ist bisher nicht mal zu einem Drittel ausgereizt. „Die Kraft dieser Sonne ist derartig gigantisch – da wollen wir uns langsam herantasten“, sagt Wieghardt. Der erste Wasserstoff-Versuch steht noch aus.

Zudem könnte „Synlight“ noch weiter optimiert werden. Zum Start sind Projektoren in den Scheinwerfern verbaut, die auch in modernen Kinos zum Einsatz kommen. Wieghardt: „Wir könnten auch noch leistungsfähigere Leuchtmittel einsetzen. Darauf haben wir aus Kostengründen verzichtet.“ Es gibt also noch genügend Gründe zur Vorfreude.