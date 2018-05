Lüttich - Weiterer Toter in Lüttich: Attentäter soll Kontakt zu Islamisten gehabt haben

Lüttich. Die traurige Bilanz der Bluttat in Lüttich: Zwei Polizistinnen und ein Student sind tot, die Polizei tötete kurz darauf den Attentäter Benjamin H.. Wie konnte es dazu kommen? Am Tag danach muss Belgien wieder einmal den Schock eines möglicherweise terroristischen Angriffs aufarbeiten. Zudem wurde bekannt, dass der Täter wenige Stunden vor der Tat einen weiteren Mann getötet hatte.

Bildergalerie Tödliche Schüsse in Lüttich: Mann erschießt Polizistinnen Mehr zum Thema

Das sagte der belgische Innenminister Jan Jambon am Mittwochmorgen dem belgischen Fernsehsender RTL. Demnach brachte der Attentäter in der Nacht zum Dienstag einen ehemaligen Mithäftling in der südbelgischen Provinz Luxemburg um.

Als Motiv für die Taten nannte Jambom laut belgischer Nachrichtenagentur Belga bei RTL eine mögliche Radikalisierung: „Aber vielleicht auch, dass er in unserer Gesellschaft keine Perspektive mehr hat, weil er in der Nacht zuvor einen Mord begangen hatte.” Der polizeibekannte Kleinkriminelle hatte sich nach den ersten Morden in Lüttich mit einer Geisel in einer Schule verschanzt und das Feuer auf die Polizei eröffnet.

Kanzlerin #Merkel: Ich bin erschüttert über die Gewalttat von Lüttich. Den Familien der Ermordeten gilt mein tiefes Mitgefühl. Falls sich ein terroristisches Motiv bestätigt, wissen unsere belgischen Freunde, dass wir in diesem Kampf entschlossen an ihrer Seite stehen. #Liège — Steffen Seibert (@RegSprecher) 29. Mai 2018

Viel ist zu dem Täter noch nicht bekannt, die Behörden hielten sich bedeckt. Der Fernsehsender RTBF berichtete, dass es sich um einen 1987 geborenen Mann aus Wallonien handelte, der bereits öfter wegen Diebstahl und Drogenhandel auffällig wurde. Erst am Montag habe er Freigang bekommen - kam davon jedoch nie zurück.

Benjamin H. habe zudem Kontakt zu radikalisierten Personen gehabt. Ob er sich im Gefängnis radikalisiert habe, konnte bisher nicht beantwortet werden. Die ostbelgische Tageszeitung „Grenz-Echo“ berichtet, in seiner Gefängniszelle seien ein Koran und ein Gebetsteppich gefunden worden. Der mutmaßliche Terrorist hat bei seinem Angriff am Dienstag mehrfach „Allahu Akbar” geschrien (Gott ist groß). Dies teilte die zuständige Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Brüssel mit.

Gedenken an die Opfer

Währenddessen gedenkt Belgien der Opfer der schrecklichen Tat. Das Bild der beiden 45 und 53 Jahre alten Polizistinnen wurde auf Twitter vielfach von Polizeikollegen retweetet und Beileid bekundet. Auch dem 22-jährigen Opfer, einem Studenten, der in seinem Auto getötet wurde, wurde vielfach gedacht. Zudem wurden vier Polizisten bei dem Einsatz verletzt, drei von ihnen lagen am Abend noch im Krankenhaus.

Ter nagedachtenis aan de twee politievrouwen die gisteren in #liege werden vermoord. We leven mee met België. pic.twitter.com/syQYrOphA7 — NPB Zeeland-West-Brabant (@NPBZWB) 30. Mai 2018

Die belgische Politik und das Königshaus waren am Montag in Lüttich, sie sprachen sich vereint gegen den Terror aus und verurteilten die Bluttat. Premierminister Michel versprach, dass man „all unsere Unterstützung für die Opfer und ihre Angehörigen“ möglich machen werde. Am Mittwoch soll in ganz Belgien eine Schweigeminute stattfinden.

Es war nicht der erste Anschlag mit terroristischem Hintergrund in dem Nachbarland. Im März 2016 starben bei Anschlägen in der U-Bahn und am Flughafen 32 Menschen.