Köln - WDR-Mitarbeiter nach Prüfung von Vorwürfen wieder im Dienst

Beim WDR ist ein Mitarbeiter, gegen den es in den vergangenen Monaten Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegeben hatte, wieder im Dienst. Das teilte eine Sendersprecherin am Dienstag in Köln mit. „Diese Entscheidung erfolgte auf Grundlage des Ergebnisses einer sehr sorgfältigen Prüfung”, erklärte sie.