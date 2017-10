28 Tote bei 16 Überfällen: die Schreckensbilanz der „Killer von Brabant“

13. März 1982 Ladendiebstahl in Dinant. Beute: ein Gewehr.

14. August 1982 Überfall auf ein Lebensmittelgeschäft in Maubeuge (F). Ein Toter.

30. September 1982 Überfall auf ein Waffengeschäft in Wavre. Ein Toter, drei Verletzte.

23. Dezember 1982 Überfall auf ein Restaurant in Beersel. Ein Toter.

9. Januar 1983 Überfall auf einen Taxifahrer in Mons. Ein Toter.

11. Februar 1983 Überfall auf einen Supermarkt (Delhaize) in Genval. Keine Opfer.

25. Februar 1983 Überfall auf einen Supermarkt (Delhaize) in Uccle. Ein Verletzter.

3. März 1983 Überfall auf einen Lebensmittel-Supermarkt (Colruyt) in Hal. Ein Toter, ein Verletzter.

10. September 1983 Überfall auf ein Textilgeschäft in Temse. Ein Toter, ein Verletzter.

17. September 1983 Überfall auf einen Lebensmittel-Supermarkt

(Colruyt) in Nivelles/Nijvel. Drei Tote, ein Verletzter.

2. Oktober 1983 Überfall auf ein Restaurant in Ohain. Ein Toter.

7. Oktober 1983 Überfall auf einen Supermarkt (Delhaize) in Beersel. Ein Toter, drei Verletzte.

1. Dezember 1983 Überfall auf ein Juweliergeschäft in Anderlues. Zwei Tote (der Inhaber und seine Frau).

27. September 1985 Überfall auf einen Supermarkt (Delhaize) in Eigenbrakel. Drei Tote, zwei Verletzte.

Am gleichen Tag Überfall auf einen Supermarkt (Delhaize) in Overijse. Fünf Tote, ein Verletzter.

9. November 1985 Überfall auf einen Supermarkt (Delhaize) in Aalst. Acht Tote, neun Verletzte.