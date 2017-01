Düsseldorf.

Die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen beobachten derzeit etwa 160 islamistische Gefährder, von denen zehn in der Region Aachen, Düren, Heinsberg leben. Das teilte der Staatsschutz der Aachener Polizei am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung mit. Neben den Gefährdern stehen weitere zwölf als Unterstützer eingestufte Islamisten unter Beobachtung.