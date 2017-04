Vor Landtagswahl: In Umfragen fahren die Parteien Achterbahn Von: Peter Pappert

Letzte Aktualisierung: 24. April 2017, 20:42 Uhr

Aachen/Berlin/Düsseldorf. Drei Wochen vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sah es demoskopisch für die SPD am Samstag sehr erfreulich aus, am Montag eher deprimierend. Und für die CDU war es genau umgekehrt. Denn die beiden jüngsten Wahl-Umfragen vom Wochenende weisen eklatante Unterschiede auf.