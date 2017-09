Der Distrikt Njombe

Der Distrikt Njombe im südlichen Hochland von Tansania hat 420.000 Einwohner. Die gleichnamige Kleinstadt Njombe befindet sich in einer Höhe von rund 1900 Metern und hat 20.000 Einwohner.

Der Eine-Welt-Kreis lädt am Sonntag, 24. September, um 10 Uhr zu einem Gottesdienst in die Marienkapelle in Langerwehe/Jüngersdorf, Am Weiherhof, ein. Neben Susemarie Groß wird auch Schulmanager und Priester Arnold Likiliwike aus Tansania dabei sein und berichten.