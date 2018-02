Köln.

Kim Jong Un, die GroKo und die #MeToo-Kampagne: Köln enthüllt am Dienstag um 12.30 Uhr seine Motivwagen für den Rosenmontagszug. Wie immer geht es um viel Politik- und Sozialkritik - in diesem Jahr sogar noch etwas mehr als zuletzt, versprechen die Verantwortlichen. In den vergangenen Monaten sei einfach so viel passiert, dass man gar nicht daran vorbeikomme, es zu karikieren, erklärte Zugleiter Alex Dieper.