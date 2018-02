Aachen. Vier Menschen sind am Freitagabend bei einem Unfall auf der A 544 in Höhe der Ausfahrt Rothe Erde in Aachen leicht verletzt worden. Beteiligt waren nach ersten Auskünften der Polizei zwei Pkw sowie ein Bus.

Die Verletzten waren allesamt in den beteiligten Pkw unterwegs. Die sechs Insassen des Kleinbusses blieben unverletzt. Über den genauen Hergang des Unfalls konnte die Polizei am Abend noch nichts sagen. Der Verkehr Richtung Aachener Kreuz wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.