Lüttich - Vier Tote bei Schießerei in Lütticher Innenstadt

Lüttich. Ein unbekannter Mann hat am Dienstagvormittag in Lüttich drei Menschen erschossen, darunter zwei Polizistinnen. Anschließend flüchtete er in eine Schule und nahm Geiseln. Er wurde schließlich von Spezialkräften der Polizei erschossen. Die belgische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen, die allgemeine Terrorwarnstufe wurde bislang jedoch nicht erhöht.

Bei dem Täter soll es sich nach Medienberichten um einen 36-jährigen gebürtigen Belgier namens Benjamin H. handeln. Er sei wegen Drogen- und Diebstahlsdelikten inhaftiert gewesen. Erst am Vortag sei er aus dem Gefängnis entlassen worden, berichtete der Sender RTL.

Wie belgische Medien berichten, fielen die ersten Schüsse gegen 10.30 Uhr auf dem Boulevard d'Avroy in der Nähe des Parks d'Avroy im Stadtzentrum unweit der Maas. Der Mann eröffnete in einem Café das Feuer auf zwei Polizistinnen, die ihn angeblich kontrollieren wollten. Offenbar war es ihm gelungen, einem der Beamten die Waffe abzunehmen. Die dritte Tote sei die Beifahrerin in einem Auto gewesen, das zufällig vorbeigefahren war.

Anschließend floh der Täter in die nahegelegene Schule Léonie de Waha, wo er eine Putzfrau als Geisel nahm. Schließlich sei er nach Angaben des Nachrichtenportals Sudinfo.be vor das Gebäude getreten und von Sicherheitskräften einer Spezialeinheit erschossen worden. Mindestens zwei weitere Polizisten der Einheit seien bei dem Schusswechsel verletzt worden, berichtete der Belgische Rundfunk BRF.

Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften rückte an und riegelte die Umgebung ab. Fotos auf der Webseite des belgischen Senders RTL zeigen schwerbewaffnete Polizisten auf dem Gelände an der Schule. Sicherheitskräfte kümmerten sich um die Schüler. Sie seien in Sicherheit, erklärte der Bürgermeister von Lüttich, Willy Demeyer, der ebenfalls zum Ort des Geschehens gekommen war.

Gunfire heard as gunman opens fire in the #Belgian city of #Liège, killing 3 people and injuring 2 others. pic.twitter.com/X8ZPkMOuq1 — Dragoş Ioniţă (@DragosIonita) 29. Mai 2018

Der genaue Ablauf war zunächst unklar, wie Regierungschef Charles Michel dem Sender RTL sagte. So blieb auch zunächst offen, wie und wann der Mann die tödlichen Schüsse auf die Polizisten und die Frau abgegeben haben soll.

Der belgische Innenminister Jan Jambon schrieb auf Twitter, das nationale Krisenzentrum prüfe die Situation. Ministerpräsident Charles Michel beschrieb die Umstände der Geiselnahme als vorerst unklar. Es handele sich um einen ernsten Zwischenfall, sagte er dem Sender RTL Info. Er beobachte gemeinsam mit dem Innenminister die Lage.

Nos pensées sont avec les victimes de cet acte horrible. Nous sommes en train d’établir un aperçu de ce qui c’est déroulé exactement. — Jan Jambon (@JanJambon) 29. Mai 2018

Die Terrorwarnstufe in Belgien soll auf Stufe zwei von vier bleiben. Dies habe ein Sprecher des nationalen Krisenzentrums gesagt, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga. „Im Moment ändert sich nichts.” Die belgische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.

Belgien war in der Vergangenheit das Ziel mehrerer terroristischer Attacken. Bei der schwersten davon töteten islamistische Extremisten in Brüssel am 22. März 2016 in der Metro sowie am Flughafen 32 Menschen. Die Terrorwarnstufe wurde erst vor einiger Zeit wieder auf Stufe zwei herabgesetzt, ein Anschlag gilt demnach als „wenig wahrscheinlich”. Behörden, Medien und Bürger sind jedoch nach wie vor sensibilisiert. Die höchste Terrorstufe liegt bei vier.

Wir berichten aktuell weiter.