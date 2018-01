Aachen - Viele Kirchengemeinden suchen nach Sternsingern

Aachen.

Sternsinger aus den Bistümern Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn kamen am Donnerstag zum Dreikönigssingen in die NRW-Staatskanzlei. „Mit ihrer Aktion machen die Sternsinger auf die Nöte anderer Menschen aufmerksam und sammeln Spenden für Kinder und Jugendliche in den armen Ländern dieser Erde. Das ist gelebte christliche Nächstenliebe“, lobte Laschet.