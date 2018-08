Aachen - Viele Kinderärzte schuften sich kaputt

Aachen.

Just in dem Jahr, in dem Guido Klughardt seine Zulassung als Kinder- und Jugendarzt erhielt, kam auch der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) mit seiner „Bedarfsplanung“ auf dem Markt. Mit dieser Formel regelt die Kassenärztliche Vereinigung (KV) das Zahlenverhältnis zwischen niedergelassenen Vertragsärzten und gesetzlich versicherten Patienten.