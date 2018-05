Region - Viel Sonne und einige Gewitter

Region. Das Wetter am Ende der Woche zeigt sich weiterhin wechselhaft mit starken Temperaturschwankungen, vielen Sonnenstunden und teils kräftigen Regenschauern und Gewittern.

Am Donnerstag werden laut Eifelwetter erneut starke Gewitter erwartet, die teils unwetterartig durch Starkregen und Hagelschauer begleitet werden. Auch liegt eine Warnung vor Starkwind und Gewitterböen vor. Die Höchsttemperaturen liegen am Nachmittag bei 16 bis 23 Grad.

Der Freitag beginnt trocken und die Gewitterfront wird zunächst durch die trockene Warmluft verdrängt. Allerdings kann es trotz viel Sonne zu teils kräftigen Gewittern bei 23 bis 28 Grad kommen. Am Rursee und in Mayen werden es 24 Grad. In Düren und Euskirchen werden bis zu 25 Grad erwartet.

Das Wochenende hingegen wird freibadtauglich mit viel Sonne und Temperaturen bis zu 32 Grad. Aachen und der Kreis Heinsberg erwarten Temperaturen bis zu 28 Grad. Lediglich am Abend kann es örtlich zu dem ein oder anderen Gewitter kommen. Der Sonntag wird ebenfalls sonnig und sommerlich warm. Die höheren Regionen erleben einen angenehmen Sommertag, wohingegen Würselen und Aachen ins Schwitzen kommen bei Temperaturen von bis zu 30 Grad.

Die neue Woche startet zunächst ebenfalls freundlich und sonnig. Am Nachmittag ziehen Quellwolken auf, die erneut zu starken Gewittern führen können.