Belgien hat viele Schokoladenseiten. Eine außergewöhnliche kann man jetzt in Verviers genießen. Wie eine überdimensionale Pralinenschachtel hat man das strahlend weiße Gebäude mitten auf das Parkgelände am Outlet Center in der City von Verviers gestellt. Es ist das neue Refugium eines der großen Maîtres Chocolatiers Belgiens: Jean-Philippe Darcis.