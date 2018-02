Würselen - Versuchter Mord in Würselen: Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto

Würselen. Nach dem versuchten Mord an einem 20-Jährigen in der Nacht zu Sonntag in Würselen ist der ebenfalls 20 Jahre alte Tatverdächtige weiterhin auf der Flucht. Am Donnerstag veröffentlichte die Staatsanwaltschaft Aachen erstmals ein Fahndungsfoto des Verdächtigen.

Zwischen 1 Uhr und 1.15 Uhr kam es am 4. Februar im Anschluss an ein Konzert in der Veranstaltungshalle „Royal Event Center“ in der Carlo-Schmid-Straße zu einer Auseinandersetzung vor dem Eingang. Wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen, Katja Schlenkermann-Pitts, am Donnerstag erklärte, habe der Tatverdächtige Dibar Devran Rüzgar, geboren am 30. Januar 1998 in Aachen, unvermittelt und ohne erkennbaren Grund völlig überraschend mit einem Messer in den Bauch des Zeugen gestochen. Dabei sei der Beschuldigte davon ausgegangen, dass der Stich für das Opfer tödlich enden würde.

Die Verletzungen waren für das 20 Jahre alte Opfer akut lebensgefährlich. Der junge Mann konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.

Der Verdächtige ist seit der Tat auf der Flucht. Er wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei Aachen unter den Telefonnummern 0241/9577-31101 und 0241/9577-34210 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.