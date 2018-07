Maasgouw-Heel - Vermisster Schwimmer tot aufgefunden

Maasgouw-Heel. Bei einem Badeunfall am Samstagnachmittag im See Boschmolenplas im limburgischen Ort Heel bei Roermond ist ein 42 Jahre alter Slowake ums Leben gekommen. Nach einer langen Suche fanden die Einsatzkräfte am späten Abend den leblosen Körper

Wie das niederländische Nachrichtenportal „1limburg.nl“ berichtet, wurde die Feuerwehr gegen 15 Uhr alarmiert und rückte mit einem Großaufgebot aus.

Zaterdagavond rond 22.30 uur is de #zwemmer die vanaf 15.00 uur vermist was in de #Boschmolenplas in #Heel, door het zoekteam van de politie gevonden. De man is verdronken. Het is een 42-jarige man uit Slowakije. — Politie Limburg (@PolLimburg) 14. Juli 2018

Drei Tauchmannschaften, mehrere Boote und eine spezielle Suchtruppe der Polizei waren vor Ort. Insgesamt seien rund 50 Helfer an der Suche beteiligt gewesen. Gegen 22.30 Uhr sei die Leiche des 42-Jährigen dann gefunden worden.