Maastricht/Aachen.

In Maastricht hat am Freitag der Prozess gegen einen 19-jährigen libyschen Asylbewerber wegen Vergewaltigung und versuchten Totschlags begonnen. Der Mann, der in den Niederlanden in Haft sitzt, soll eine 51-jährige Frau aus Heerlen vergewaltigt und getötet haben.