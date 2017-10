Vergewaltiger vom Westfriedhof muss ins Gefängnis

Aachen . Der gebürtige Aachener Enrico P. ist vor dem Aachener Landgericht zu einer Haftstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt worden. Das Gericht behält sich zudem eine anschließende Sicherheitsverwahrung vor. Der 24-Jährige soll von 2014 bis 2015 dreimal Frauen überfallen haben - ein Foto einer Überwachungskamera, das ihn halbnackt auf einer Straße in Übach-Palenberg zeigte, sorgte seinerzeit für Aufsehen.

Insgesamt drei Taten wirft die Anklagebehörde Enrico P. vor, alle drei gab der Einzelhandelskaufmann vor Gericht zu. „Ich schäme mich, ich weiß selber nicht, wie das so kommen konnte“, antwortete er nach seinem Geständnis auf die Fragen der Vorsitzenden Richterin Regina Böhme.

Die Vergewaltigungsserie, die 2015 Gegenstand einer Aktenzeichen XY-Fahndung wurde, begann bereits am 17. April 2014 in Aachen, als sich P. bei einem Spaziergang von hinten an eine 17-jährige Schülerin heranschlich, sie an der Schulter packte und zu Boden riss. Die 17-Jährige hatte Glück im Unglück, sie wehrte sich und schrie, bis weitere Passanten aufmerksam wurden, der Täter verschwand.

Die zweite Tat fand am 26. Oktober 2014 in Aachen auf der Vaalser Straße statt. Hier warf sich P. in der Nähe der Einmündung Bleiberger Straße auf eine damals 33 Jahre alte Joggerin, rang sie nieder und zerrte sie in ein nahes Gebüsch. Damit sie nicht schrie, habe er ihr ein zusammengeknotetes Handtuch in den Mund gesteckt. Er fiel über die Joggerin her, in dem Gebüsch vergewaltigte er sie, auch hier verschwand er unerkannt.

Am 26. März 2015 wollte Enrico P. dann erneut zuschlagen. Nur in einer Sportjacke bekleidet und mit nacktem Hinterteil lief er in Übach-Palenberg durch die Stadt und verfolgte eine 18-jährige junge Frau, die er zuvor im Zug beobachtet hatte. Die 18-Jährige schrie unter seinen Griffen, er wollte sie von hinten niederdrücken und vergewaltigen. Sie wehrte sich heftig, konnte letztlich den Angreifer abschütteln. Der verschwand, P. hatte es nicht weit zu seiner Wohnung in Übach-Palenberg.