Region. Die Verbindung im Autobahnkreuz Wanlo von der A61 von Koblenz kommend zur A46 in Richtung Heinsberg wird ab Montag gesperrt. Diese Sperrung soll bis Juni 2018 dauern. Eine Umleitung ist eingerichtet.

An dem betroffenen Bereich werden in der Zwischenzeit Arbeiten an den Entwässerungsanlagen durchgeführt. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Güdderath, wie Straßen.NRW berichtet.

Zeitgleich wird auf der A61 in Richtung Venlo zwischen den Anschlussstellen Wanlo und Güdderath eine Baustelle eingerichtet. In diesem Bereich werden die Fahrspuren auf 2,60 Meter und 3,25 Meter verengt.