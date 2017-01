Unwetterwarnung: Schnee und Orkanböen ab Mitternacht

Aachen/Düren/Heinsberg. Schnee und Sturm im Anmarsch: In einer Unwetterwarnung für die Städteregion Aachen und die Kreise Düren und Heinsberg hat der Deutsche Wetterdienst am Donnerstagnachmittag einen heftigen Wintereinbruch in der Nacht zum Freitag vorhergesagt. Gerechnet wird mit bis zu 20 Zentimeter Neuschnee. In höheren Lagen wird vor orkanartigen Böen gewarnt.

Wörtlich heißt es in der Warnung: „Es besteht die Gefahr des Auftretens von starkem Schneefall mit Schneeverwehungen (Stufe 3 von 4). Verbreitet wird es glatt.“ In ganz Nordrhein-Westfalen hält der Wetterdienst unwetterartige Schneefälle für möglich. Die Folge könnten erhebliche Verkehrsbehinderungen sein.

Die Experten rechnen damit, dass bis etwa sechs Uhr im Flachland mehr als 10 Zentimeter und in den Hochlagen bis zu 30 Zentimeter fallen. „Beeinträchtigungen im Berufsverkehr sind wahrscheinlich”, sagte der DWD-Meteorologe Malte Witt am Donnerstag in Essen. Bei Sturm muss im Bergland außerdem mit Schneeverwehungen und herabstürzenden Ästen gerechnet werden. Für Südwestfalen und die Eifel warnte der DWD zudem vor orkanartigen Windböen.

Der Experte hält es für möglich, dass auch Stromleitungen in Mitleidenschaft gezogen werden. „Wenn der Schnee nass ist, kann er sich auf Stromleitungen festsetzen. Dann bietet so eine Stromleitung für den Wind eine komplett andere Angriffsfläche als sonst.” Folge sei ein anderes Schwingungsverhalten. „Dabei kann es sein, dass die Leitungen diesen Belastungen nicht gewachsen sind.” Bei den Stromnetzbetreibern Westnetz und Amprion hieß es dazu, dass man auf die aktuelle Wetterlage vorbereitet sei.

Schuld sei ein großes Tiefdruckgebiet, das über über ganz Nordrhein-Westfalen hinwegziehen soll. Wahrscheinlich werde außerdem das Sauerland viel Schnee abbekommen.

Am Freitag sollen die Temperaturen dann auf zwei bis vier Grad steigen, im Bergland auf minus 1 Grad. Tagsüber sollen wieder kräftige Regen-, Schnee- und Graupelschauer niedergehen. „Im Bergland fällt ausschließlich Schnee”, hieß es vom DWD.

Am Wochenende soll es „unbeständig winterlich” bleiben. Immer wieder muss mit Schneeschauern gerechnet werden. Ab Montag soll es dann kühler werden.